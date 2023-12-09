Закрытые станции "синей" линии киевского метрополитена будут работать, как укрытия

Закрытые станции и вестибюли синей ветки метрополитена Киева будут использовать, как укрытие во время воздушной тревоги. Такое решение приняли на комиссии ТЭБ и ЧС, передает УНН.

Принято решение, что станции и вестибюли закрытой ветки могут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги. Соответствующим ведомствам поручено провести дополнительную проверку безопасности таких укрытий.

- говорится в сообщении на Правительственном портале.

Детали

По результатам заслушанных докладов Комиссия признала, что в связи с фильтрацией грунтовых вод и выносом породы в тоннель по І пути перегона между ст. "Демеевская" - ст. "Лыбедская" на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Поэтому коммунальному предприятию "Киевский метрополитен", поручили безотлагательно провести обследование, определить причины возникновения этой аварии и срочно принять меры по ремонту.

А Киевская городская военная администрация должна на период, пока будут идти ремонтные работы обеспечить горожанам перевозки дублирующими метрополитен маршрутами наземного транспорта, а именно между станциями "Лыбедская"-"Теремки".

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Дополнительно

Согласно данным Киевского городского головы Виталия Кличко, который выступил на этом заседании с докладом, информация о том, что появились течи и трещины в путевом лотке и тюбингах туннельной оправы по I пути перегона между ст. "Демеевская" - ст. "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена было известно еще в ноябре. Однако решение об остановке движения на указанном участке приняли лишь 8 декабря.

Кличко заверил, что на сегодня чрезвычайная ситуация отсутствует, однако есть угроза ее возникновения, поэтому именно сейчас 6 станций метро закрыты для движения поездов, и там принимают меры, чтобы подтопления синей ветки метро не произошло.

Мэр Киева убежден, что угрозы подтопления самих станций нет, поскольку грунтовые воды расположены ниже относительно уровня станций. Это позволяет оставить станции откупными для горожан в качестве укрытия.

В свою очередь Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что на сегодня есть проблема с транспортными средствами, нарушающими правила остановки и стоянки и припаркованными на разворотных кольцах на площади Лыбедской, а также с нелегальными перевозчиками, транспортные средства которых осуществляют отстой на указанной площади.

Министр отметил, что необходимо срочно ввести изменения в организации дорожного движения как на этом участке, так и на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.

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Подытоживая заседание, Александр Кубраков отметил, что Правительство в случае необходимости готово оказать всю необходимую помощь.

Справочно

Внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций прошло 9 декабря. Его возглавил Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

По поручению Премьер-министра Украины Комиссия рассмотрела ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева