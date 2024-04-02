Закрыли в гараже, били и требовали 10 тыс. долларов: сообщено о подозрении группе похитителей на Киевщине

В Киевской области четверо человек получали мужчину его против воли в гараже, били и угрожали, требуя от него 10 тысяч долларов. Участникам похищения мужчины сообщено о подозрении. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении группе из 4 человек, которые незаконно лишили свободы знакомого и требовали с него 10 000 долларов США (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, четверо знакомых, среди которых двоюродная сестра пострадавшего, позвали мужчину на разговор в автомобиле и сообщили, что он должен им 10 тысяч долларов США. Мужчине не давали выйти из машины, отобрали у него телефон, а затем отвезли в гараж в Киевской области, обещая отпустить, только если пострадавший заплатит деньги. Там его били и угрожали, а затем закрыли в гараже и уехали.

Пострадавшему удалось убежать, после чего он обратился в правоохранительные органы.

Сейчас двум соучастникам похищения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 605 600 грн. и 363 360 грн. Другим соучастникам избрана мера пресечения в виде залога в размере 363360 грн., а также круглосуточного домашнего ареста.

Теперь им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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