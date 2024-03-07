В Виннице задержали злоумышленников, которые требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга
Киев • УНН
В Виннице полиция задержала группу злоумышленников, которые требовали $7 000 у местного жителя, ложно заявив о несуществующем долге за недоставленную посылку, применяя психологическое давление и физическое избиение.
В Виннице полиция задержала злоумышленников, которые требовали 7000 долларов несуществующего долга. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
В Виннице полиция задержала группу лиц за вымогательство 7000 долларов несуществующего долга.
Используя психологическое давление и физическое избиение, члены этой группы длительное время терроризировали свою жертву.
Фигуранты дела, местные жители, использовали знакомого для поиска лица, которое пересылало посылки в Украину. Следствием этого было выдвижение требования к винничанину в размере 7000 долларов в качестве компенсации за потерянные средства, которые якобы не были получены из-за непередачи посылки.
Потерпевший обратился за помощью в полицию, которая взялась за расследование. 5 марта спецназовцы КОРД и полицейские задержали одного из фигурантов во время передачи части "долга" в 20 000 гривен.
Добавим
Сейчас обвиняемым сообщено о подозрении за вымогательство денег.
Полиция продолжает расследование для установления полного круга лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
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