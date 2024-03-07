В Виннице задержали злоумышленников, которые требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга

В Виннице полиция задержала злоумышленников, которые требовали 7000 долларов несуществующего долга. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В Виннице полиция задержала группу лиц за вымогательство 7000 долларов несуществующего долга.

Используя психологическое давление и физическое избиение, члены этой группы длительное время терроризировали свою жертву.

Фигуранты дела, местные жители, использовали знакомого для поиска лица, которое пересылало посылки в Украину. Следствием этого было выдвижение требования к винничанину в размере 7000 долларов в качестве компенсации за потерянные средства, которые якобы не были получены из-за непередачи посылки.

Потерпевший обратился за помощью в полицию, которая взялась за расследование. 5 марта спецназовцы КОРД и полицейские задержали одного из фигурантов во время передачи части "долга" в 20 000 гривен.

Добавим

Сейчас обвиняемым сообщено о подозрении за вымогательство денег.

Полиция продолжает расследование для установления полного круга лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"Выбивали" несуществующий долг у военнослужащего: на Житомирщине задержали преступную группу