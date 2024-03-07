У Вінниці затримали зловмисників, які вимагали 7 тисяч доларів неіснуючого боргу
Київ • УНН
У Вінниці поліція затримала групу зловмисників, які вимагали $7 000 у місцевого жителя, неправдиво заявивши про неіснуючий борг за недоставлену посилку, застосовуючи психологічний тиск та фізичне побиття.
У Вінниці поліція затримала зловмисників, які вимагали 7000 доларів неіснуючого боргу. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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У Вінниці поліція затримала групу осіб за вимагання 7000 доларів неіснуючого боргу.
Використовуючи психологічний тиск та фізичне побиття, члени цієї групи тривалий час тероризували свою жертву.
Фігуранти справи, місцеві мешканці, використовували знайомого для пошуку особи, яка пересилала посилки в Україну. Наслідком цього було висунення вимоги до вінничанина в розмірі 7000 доларів як компенсації за втрачені кошти, які нібито не були отримані через непередачу посилки.
Потерпілий звернувся за допомогою до поліції, яка взялася за розслідування. 5 березня спецпризначенці КОРД та поліцейські затримали одного з фігурантів під час передачі частини "боргу" у 20 000 гривень.
Додамо
Наразі обвинуваченим повідомлено про підозру за вимагання грошей.
Поліція продовжує розслідування для встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.
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