Законопроекты о реструктуризации банковских кредитов несут угрозу экономического кризиса - эксперты

Речь идет о законопроектах № 4475 "О внесении изменений в раздел IV" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О потребительском кредитовании "(относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)", и № 4398 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц ".

Эти документы были приняты в первом чтении 19 марта. Вполне возможно, что во втором и окончательном чтении они будут рассмотрены совсем скоро.

Добавим, что портфель кредитов в валюте, выданных гражданам, довольно большой, ведь украинцы, надеясь на стабильность курса, охотно брали кредиты в иностранной валюте проценты по которым были ниже кредитов в национальной валюте.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас в стране остро стоит вопрос проблемных кредитов, это - болезненный момент, за которым следят международные финансовые организации, инвесторы, бизнес, которые боятся повторения краха банковской системы", - отметил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор киевлян.

Он добавил, что сейчас банковский сектор Украины довольно устойчивым, но западные партнеры все равно беспокоятся.

А предложенные законопроекты как раз является фактором дестабилизации банковской системы.

Еще один важный момент - создание неравных условий для заемщиков.

"Некоторые из них взяли на себя ответственность и добросовестно платили кредиты, при этом параллельно развивались другие тенденции, когда определенные люди не хотели платить, видимо считая, что кто-то должен это сделать за них. Соответственно, те законодательные инициативы, которые сейчас проталкивают в Верховной Раде, играют в пользу злостных неплательщиков и морально подавляют тех, кто платит, внушается идея, что не платить - это нормально, причем идет это от государства. Подрываются основы. Подрывается стабильность банковской системы ", - говорит Киевлян.

Эти законопроекты обязывают кредитора идти в суд, чтобы взыскать залог по кредиту, не выплачивали значительный срок, даже если соответствующее решение суда уже есть. А это дополнительные убытки для банков, которые также могут привести к необратимым последствиям, в частности могут пострадать вкладчики.

Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины и Форум ведущих международных финансовых учреждений уже направили обращение к президенту и председателю Верховной Рады с просьбой не допустить принятия соответствующих законодательных инициатив.

Среди недостатков законопроектов они называют, в частности, следующие:

- безосновательное распространения условий обязательной (принудительной) реструктуризации на все потребительские кредиты в иностранной валюте, по которым денежные обязательства полностью не погашен, в том числе и те, которые обслуживаются должным образом;

- негативные для государственного бюджета последствия, ведь предложенный перерасчет ранее уплаченных должником сумм по кредиту потребует проведения погашений долгов за счет расходов кредитора. Это приведет к уменьшению финансового результата до налогообложения кредитора и к неуплате в бюджет налога на прибыль кредитора в размере 18% от суммы погашения и от курсовой разницы. По данным Национального банка, в 2020 году 74 платежеспособные банки обеспечили поступления в государственный бюджет более 7,09 миллиарда гривен налога на прибыль банковских организаций, что составляет 7% всех поступлений в госбюджет от уплаты налога на прибыль предприятий;

- неэффективность предлагаемого механизма реструктуризации кредитов, который предусматривает лишь подачи заявления о проведении реструктуризации, но дальнейшие действия сторон непонятные;

- расширение круга кредитов, которые попадают под предлагаемую в законопроекте льготную реструктуризацию, за счет кредитов, по которым не имеет просрочки (!!!), а также за счет кредитов, предоставленных под залог земельного участка, на котором может быть построен дом, может стать единственным жильем должника.

Это лишь отдельные претензии к законопроектам, принятие которых, по мнению представителей бизнес-сообщества, может привести к разбалансировке условий погашения кредитов.

Напомним, во время прошлого "банкопада" из госбюджета было потрачено более 250 000 000 000 гривен.