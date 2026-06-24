Законопроект Радиной о новой процедуре отбора Генпрокурора подвергли критике: создаются условия для назначения лояльного кандидата

Законопроект №15343 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления независимости должности Генерального прокурора» авторства экс-активистки Центра противодействия коррупции, ныне народного депутата Анастасии Радиной под лозунгом европейской интеграции может не усилить независимость прокуратуры, а наоборот – создать механизмы контроля над процедурой назначения Генерального прокурора и предпосылки для продвижения лояльного отдельным группам влияния кандидата. Такое мнение высказал бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

По его словам, предложенные изменения фактически переносят ключевое кадровое решение от Президента и Верховной Рады к Конкурсной комиссии и Высшему совету правосудия, что не предусмотрено Конституцией Украины.

«Президент сможет выбрать лишь из двух кандидатов, которых предварительно отобрала Комиссия», – отметил Броневицкий.

Отдельное внимание он обратил на существенное расширение полномочий Высшего совета правосудия, который предлагается наделить функциями, традиционно не относящимися к его компетенции.

В частности, ВСП предлагается предоставить право формировать конкурсную комиссию для отбора Генерального прокурора, осуществлять дисциплинарные производства в отношении него и инициировать увольнение в отдельных случаях.

«Фактически ВСП будет иметь решающее влияние на весь состав конкурсной комиссии: трех членов она будет определять непосредственно, а еще трех – из кандидатур, предложенных международными и иностранными организациями ЕС», – подчеркнул бывший прокурор САП.

Также он указал на риск блокирования самого процесса назначения Генерального прокурора. По его оценке, после отказа Верховной Рады поддержать двух кандидатов процедура может запускаться повторно неограниченное количество раз, что создает риск длительного функционирования органов прокуратуры без полноценного руководителя.

Кроме того, законопроект ограничивает срок исполнения обязанностей Генерального прокурора шестью месяцами, однако не содержит ответа на вопрос, что будет происходить после завершения этого срока, если конкурс так и не будет завершен.

Броневицкий также раскритиковал квалификационные требования к кандидатам.

По его мнению, предложенная модель допускает участие лиц с общим управленческим опытом, в том числе представителей международных организаций, без обязательной практики в сфере уголовного правосудия, процессуального руководства или работы в органах прокуратуры.

В то же время конкурсная комиссия получает чрезмерную дискрецию при оценке добропорядочности кандидатов.

«Выводы компетентных национальных или международных органов не являются для комиссии обязательными. Фактически на должность могут рекомендовать нового Кривоноса», – заметил он.

Отдельно бывший прокурор САП раскритиковал норму, предусматривающую возможность выражения недоверия Генеральному прокурору по состоянию здоровья.

По его убеждению, состояние здоровья может быть основанием для прекращения полномочий, но не для применения процедуры недоверия, которая имеет негативную политическую и репутационную окраску.

«Законопроект является неполным, внутренне противоречивым и не обеспечивает ни гарантированного назначения Генерального прокурора, ни прозрачного отбора наиболее компетентного кандидата», – подытожил Броневицкий.

Напомним, ранее Броневицкий сообщил, что назначенный в 2023 году директор НАБУ Семен Кривонос дважды провалил полиграф и скрыл информацию о фиктивном отцовстве, которое позволило ему избежать в суде наказания за коррупционные преступления. Несмотря на это, он все равно был определен международной комиссией как добропорядочный кандидат на должность директора антикоррупционного бюро.

В составе международной комиссии был Драго Кос, брат Марты Кос - еврокомиссарки по вопросам расширения, которая и требует от Украины проведения реформ в Украине. Как отмечал Броневицкий, Драго Кос согласился помогать в обмен на продвижение в Украине бизнеса одной из европейских компаний — производителей бронированной пленки.