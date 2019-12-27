Законопроект о труде: названы формы и виды трудовых договоров

“Трудовой договор: формы и виды — бессрочный, как было так и есть. Это миф, не будет бессрочного договора, можно будет брать на бессрочный, но также будет срочный, который разделяется между срочным и краткосрочным. Может быть сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический, где дополнительная защита, и так же с домашним работником, если человек дома работает”, — сказал Милованов.

Он также отметил, что главной идеей в новом законодательстве является то, что основой отношений и трудовых отношений будет трудовой договор. Он может быть индивидуальный, коллективный, отраслевой, но договор должен быть письменным, заметил министр.

“Письменный означает, что он может быть на бумаге, может быть электронный, но должно быть четко прописаны все условия того, как строятся трудовые отношения между сотрудником и работодателем”, — пояснил он.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины сегодня одобрил законопроект о труде, которым предусматривает ряд нововведений, в частности, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда и увеличении количества легальных рабочих мест.