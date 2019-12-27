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Законопроект про працю: названо форми і види трудових договорів

Законопроект про працю: названо форми і види трудових договорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації прийнятого урядом законопроекту про працю озвучив перелік форм і видів трудових договорів, передає кореспондент УНН.

“Трудовий договір: форми і види — безстроковий, як було так і є. Це міф, що не буде безстрокового договору, можна буде брати на безстроковий, але також буде строковий, розділяється між строковим і короткостроковим. Може бути сезонний, з нефіксованим робочим часом, учнівський, де додатковий захист, і так само з домашнім працівником, якщо людина вдома працює”, — сказав Милованов.

Він також зауважив, що головною ідеєю у новому законодавстві є те, що основою стосунків і трудових відносин буде трудовий договір. Він може бути індивідуальний, колективний, галузевий, але договір має бути письмовим, зауважив міністр.

“Письмовий означає, що він може бути на папері, може бути електронний, але має бути чітко прописано всі умови того, як будуються трудові відносини між співробітником та роботодавцем”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України сьогодні схвалив законопроект про працю, яким передбачає низку нововведень, зокрема, рівні можливості для жінок і чоловіків у сфері праці та збільшенні кількості легальних робочих місць.

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