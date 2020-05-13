Законопроект о банках: Малюська прогнозирует, что впереди КСУ и ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что на законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ждет Конституционный суд Украины и Европейский суд по правам человека. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.
"Банковский закон". Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап - пройден", - написал Малюська.
Также он напомнил ключевые изменения законопроекта, по поводу которых "ломались копья", в частности, что запрещается возвращение банка бывшим акционерам неплатежеспособного банка (банка, выведенного с ринга). "Суд лишается права вынести такое решение", - добавил он.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.