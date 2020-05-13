Законопроект про банки: Малюська прогнозує, що попереду КСУ та ЄСПЛ

"Банківський закон". Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап – пройдений",- написав Малюська.

Також він нагадав ключові зміни законопроекту, з приводу яких "ламались списи", зокрема, що забороняється повернення банку колишнім акціонерам неплатоспроможного банку (банк, виведеного з рингу). "Суд позбавляється права винести таке рішення", - додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.