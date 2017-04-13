Законопроект пенсионной реформы на этапе согласования деталей - А.Рева

"Идут подсчеты, вычисления, идут согласования деталей. Мы очень тесно сотрудничаем со специалистами Всемирного банка именно по проведению пенсионной реформы, наши специалисты работают. Сегодня, кстати, наши переговоры будут продолжаться с миссией МВФ с 16 часов, поэтому эту работу мы завершим в ближайшие дни. Я думаю, что по окончании работы миссия сделает соответствующее заявление и вы услышите ее оценку. И после этого законопроект уже будет с деталями подготовлен и вынесен на Кабинет министров", - сказал А.Рева.

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Он отметил, что не исключает, что законопроект может рассмотреть и Совет реформ при Президенте и после этого начнется его рассмотрение.