Законопроект пенсионной реформы на этапе согласования деталей - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Законопроект пенсионной реформы пока находится на этапе согласования деталей и уже на днях его согласуют с МВФ и отправят на рассмотрение правительства. Об этом журналистам сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Идут подсчеты, вычисления, идут согласования деталей. Мы очень тесно сотрудничаем со специалистами Всемирного банка именно по проведению пенсионной реформы, наши специалисты работают. Сегодня, кстати, наши переговоры будут продолжаться с миссией МВФ с 16 часов, поэтому эту работу мы завершим в ближайшие дни. Я думаю, что по окончании работы миссия сделает соответствующее заявление и вы услышите ее оценку. И после этого законопроект уже будет с деталями подготовлен и вынесен на Кабинет министров", - сказал А.Рева.
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Он отметил, что не исключает, что законопроект может рассмотреть и Совет реформ при Президенте и после этого начнется его рассмотрение.