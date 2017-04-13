Законопроект пенсійної реформи на етапі погодження деталей - А.Рева

"Йдуть підрахунки, обчислення, йдуть погодження деталей. Ми дуже тісно співпрацюємо з спеціалістами Світового банку саме з проведення пенсійної реформи, наші фахівці працюють. Сьогодні, до речі, наші перемовини продовжуватимуться з місією МВФ з 16 години, тому цю роботу ми завершимо найближчими днями. Я думаю, що по закінченні роботи місія зробить відповідну заяву і ви почуєте її оцінку. І після цього законопроект вже буде з деталями підготовлений і винесений на Кабінет міністрів", - сказав А.Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виплати для 5 млн пенсіонерів зростуть у жовтні вперше за 4 роки - П.Розенко

Він зазначив, що не виключає, що законопроект може розглянути і Рада реформ при Президентові і після цього почнеться його розгляд.