Законопроект о мобилизации не будет проголосован в нынешнем виде - Подоляк

Законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в таком виде, как предлагает правительство. Проект закона будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Детали

Война, которую мы сегодня имеем на территории Украины, требует юридических и правильных мобилизационных процессов. Потому что тот закон, который сегодня используется, не соответствует нынешним реалиям. И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, министерства обороны, министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно - сказал Подоляк.

Он добавил, что законопроект не будет проголосован в том виде, как сейчас.

"Будет ли он (законопроект - ред.) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект - для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длинная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну", - отметил советник председателя ОП.

Подоляк подчеркнул, что законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции.

Напомним,

Кабинет министров 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по вопросам мобилизации. Среди предложенных положений есть в частности снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, возможность включать в реестр должников лиц, уклонившихся от мобилизации, отмена отсрочки для лиц с инвалидностью III группы.

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявлял, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, представители профильных комитетов и Министерство финансов должны обсудить законопроект о мобилизации.