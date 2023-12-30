Законопроект о мобилизации не будет проголосован в нынешнем виде - Подоляк
Киев • УНН
В украинский законопроект о мобилизации будут внесены поправки после обсуждения перед голосованием.
Законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в таком виде, как предлагает правительство. Проект закона будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.
Детали
Война, которую мы сегодня имеем на территории Украины, требует юридических и правильных мобилизационных процессов. Потому что тот закон, который сегодня используется, не соответствует нынешним реалиям. И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, министерства обороны, министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно
Он добавил, что законопроект не будет проголосован в том виде, как сейчас.
"Будет ли он (законопроект - ред.) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект - для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длинная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну", - отметил советник председателя ОП.
Подоляк подчеркнул, что законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции.
Напомним,
Кабинет министров 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по вопросам мобилизации. Среди предложенных положений есть в частности снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, возможность включать в реестр должников лиц, уклонившихся от мобилизации, отмена отсрочки для лиц с инвалидностью III группы.
Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявлял, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, представители профильных комитетов и Министерство финансов должны обсудить законопроект о мобилизации.
Законопроект о мобилизации не будет проголосован в нынешнем виде - Подоляк
В украинский законопроект о мобилизации будут внесены поправки после обсуждения перед голосованием.
Одному из поставщиков Минобороны, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов, избрали меру пресечения
Львовскому бизнесмену и поставщику Минобороны, задержанному на взятке в размере $500 тыс. должностному лицу ГБР, избрали меру пресечения.
Враг ночью атаковал больницу в Волчанске на Харьковщине
россияне обстреляли больницу в Волчанске, нанеся ущерб, но никто не пострадал.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и предупреждений о ракетной угрозе.
Силы обороны ударили по военным объектам в белгороде, атаковали исключительно их - СМИ
Украинские войска нанесли удар по военным объектам в Белгороде; жертвы среди гражданского населения из-за ошибок российской противовоздушной обороны.
Кабмин принял новый подход к строительству фортификационных сооружений: о чем идет речь
Кабинет министров Украины расширил круг субъектов, которые могут финансировать и осуществлять закупки для военного строительства, стремясь укрепить оборонную сеть.
Вражеским обстрелом были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в трех областях - Минэнерго
Вражеские обстрелы повредили линии электропередач и подстанции в Киевской, Днепропетровской и Херсонской областях; электроснабжение остается стабильным, дефицита нет.
россия обстреляла Степногорск в Запорожской области: погиб мужчина, который праздновал свой день рождения
Российские войска обстреляли Степногорск в Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, который праздновал свой день рождения.
Атака на белгород: мчс рф сообщает о 10 погибших и 45 раненых
Обстрел белгорода: 10 погибших, 45 раненых.
Британская разведка: россия к 2025 году будет иметь более полумиллиона убитых и раненых с нынешними темпами потерь
Британская разведка прогнозирует более 500 000 российских потерь до 2025 года при нынешних темпах потерь в Украине. Среднедневные потери выросли почти на 300 человек в день.