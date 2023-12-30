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Законопроект о мобилизации не будет проголосован в нынешнем виде - Подоляк

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 15:47  •  5414 просмотра

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В украинский законопроект о мобилизации будут внесены поправки после обсуждения перед голосованием.

Законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в таком виде, как предлагает правительство. Проект закона будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Детали

Война, которую мы сегодня имеем на территории Украины, требует юридических и правильных мобилизационных процессов. Потому что тот закон, который сегодня используется, не соответствует нынешним реалиям. И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, министерства обороны, министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно

- сказал Подоляк.

Он добавил, что законопроект не будет проголосован в том виде, как сейчас.

"Будет ли он (законопроект - ред.) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект - для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длинная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну", - отметил советник председателя ОП.

Подоляк подчеркнул, что законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции.

Напомним,

Кабинет министров 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по вопросам мобилизации. Среди предложенных положений есть в частности снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, возможность включать в реестр должников лиц, уклонившихся от мобилизации, отмена отсрочки для лиц с инвалидностью III группы.

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявлял, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, представители профильных комитетов и Министерство финансов должны обсудить законопроект о мобилизации.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Законопроект про мобілізацію не буде проголосовано в нинішньому вигляді - Подоляк
The draft law on mobilization will not be voted in its current form - Podoliak
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