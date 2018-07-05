Законы будут вступать в силу после публикации в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Законы и нормативные акты будут вступать в силу после публикации в интернете. Парламентарии 240 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Документ предлагает определить, что доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов осуществляется, в частности, путем их официального обнародования (опубликования) в соответствии с законом государственными печатными СМИ и официальными печатными изданиями (официальными изданиями) и размещение на официальных сайтах органов госвласти и органов местного самоуправления.
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Планируется, что публикация законов и других актов ВР в газете "Голос Украины" будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета министров Украины будет осуществляться в газете "Урядовый курьер".
Также хотят установить, что действие закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" не будет распространяется на государственные печатные средства массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы госвласти, что в соответствии с законом осуществляют официальное обнародование (опубликование) законов и других нормативно правовые акты (газеты "Голос Украины" и "Правительственный курьер").