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25 березня, 15:09 • 103370 перегляди

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25 березня, 09:27 • 121055 перегляди

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Закони набуватимуть чинності після публікації в інтернеті

Київ • УНН

 • 23873 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Закони та нормативні акти набуватимуть чинності після публікації в інтернеті. Парламентарі 240 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Документ пропонує визначити, що доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється, зокрема, шляхом їх офіційного оприлюднення (опублікування) відповідно до закону державними друкованими ЗМІ та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями) та розміщення на офіційних веб-сайтах органів держвлади та органів місцевого самоврядування.

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Планується, що публікація законів та інших актів ВР у газеті "Голос України" вважатиметься офіційним оприлюдненням (опублікуванням), а офіційне опублікування постанов Кабінету міністрів України здійснюватиметься у газеті "Урядовий кур’єр".

Також хочуть встановити, що дія закону "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" не поширюватиметься на державні друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи держвлади, що відповідно до закону здійснюють офіційне оприлюднення (опублікування) законів та інших нормативно-правих актів (газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр").

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