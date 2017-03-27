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Закон об е-декларирования военных передали на подпись Президенту

Киев • УНН

 • 9964 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Проект закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" сегодня подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и теперь проект передали на подпись Президенту, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается установить, что действие Закона Украины "О предотвращении коррупции" не распространяется на военнослужащих военной службы по призыву по мобилизации, военной службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, военной службы по контракту лиц младшего офицерского состава, военной службы (обучения) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки.

Сегодня, 27 марта законопроект подписан председателем Верховной Рады Украины и направлен на подпись Президенту.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект об электронном декларировании доходов руководителей общественных антикоррупционных организаций и отмена е-деклараций для большинства военнослужащих. Проект постановления поддержали только 46 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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