Закон щодо е-декларування військових передали на підпис до Президента

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Проект закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" сьогодні підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, і тепер проект передали на підпис Президенту, передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до законопроекту пропонується встановити, що дія Закону України “Про запобігання корупції” не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

Сьогодні, 27 березня законопроект підписано головою Верховної Ради України та направлено на підпис Президенту.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування результатів голосування за законопроект про електронне декларування доходів керівників громадських антикорупційних організацій і скасування е-декларацій для більшості військовослужбовців. Проект постанови підтримали лише 46 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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