Закон о нацбезопасности вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Закон "О национальной безопасности Украины" сегодня вступил в силу. Документ 7 июля был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" и вступает в силу со следующего дня после опубликования, передает УНН.
Согласно законопроекту, предусматривается назначение гражданского министра обороны.
Законопроектом устанавливается, что безопасность Украины — защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз, а угрозы национальной безопасности Украины — явления, тенденции и факторы, которые делают невозможным или затрудняют или могут исключить или затруднить реализацию национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины.
Проект закона определяет перечень фундаментальных национальных интересов. К ним относятся:
- государственный суверенитет и территориальная целостность,
- демократический конституционный строй,
- недопущение вмешательства во внутренние дела Украины,
- устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и государства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения,
- интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство,
- членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО),
- развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.
Устанавливается, что сектор безопасности и обороны подлежит демократическом гражданском контроля. Система гражданского контроля состоит из:
- контроля, осуществляемого Президентом Украины;
- контроля, осуществляемого Верховной Радой Украины;
- контроля, осуществляемого Советом национальной безопасности и обороны Украины;
- контроля, осуществляемого Кабинетом Министров Украины, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;
- судебного контроля;
- общественного контроля.
Напомним, 5 июля Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности.