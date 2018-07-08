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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 67385 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108563 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129720 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136854 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172768 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154381 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118365 просмотра

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Закон о нацбезопасности вступил в силу

Закон о нацбезопасности вступил в силу

Киев  •  УНН

 • 11644 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Закон "О национальной безопасности Украины" сегодня вступил в силу. Документ 7 июля был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" и вступает в силу со следующего дня после опубликования, передает УНН.

Согласно законопроекту, предусматривается назначение гражданского министра обороны.

Законопроектом устанавливается, что безопасность Украины — защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз, а угрозы национальной безопасности Украины — явления, тенденции и факторы, которые делают невозможным или затрудняют или могут исключить или затруднить реализацию национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины.

Проект закона определяет перечень фундаментальных национальных интересов. К ним относятся:

- государственный суверенитет и территориальная целостность,
- демократический конституционный строй,
- недопущение вмешательства во внутренние дела Украины,
- устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и государства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения,
- интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство,
- членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО),
- развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Устанавливается, что сектор безопасности и обороны подлежит демократическом гражданском контроля. Система гражданского контроля состоит из:

- контроля, осуществляемого Президентом Украины;
- контроля, осуществляемого Верховной Радой Украины;
- контроля, осуществляемого Советом национальной безопасности и обороны Украины;
- контроля, осуществляемого Кабинетом Министров Украины, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;
- судебного контроля;
- общественного контроля.

Напомним, 5 июля Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности.

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