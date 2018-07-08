Закон про нацбезпеку набув чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Закон "Про національну безпеку України" сьогодні набув чинності. Документ 7 липня був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України" і набуває чинності з наступного дня після опублікування, передає УНН.
Законопроектом передбачається призначення цивільного міністра оборони.
Встановлюється, що національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України.
Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. До них належать:
- державний суверенітет і територіальна цілісність,
- демократичний конституційний лад,
- недопущення втручання у внутрішні справи України,
- сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення,
- інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір,
- набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО),
- розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.
Встановлюється, що сектор безпеки та оборони підлягає демократичному цивільному контролю. Система цивільного контролю складається з:
- контролю, що здійснюється Президентом України;
- контролю, що здійснюється Верховною Радою України;
- контролю, що здійснюється Радою національної безпеки і оборони України;
- контролю, що здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
судового контролю;
- громадського контролю.
Нагадаємо, 5 липня Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО підписав закон про національну безпеку.