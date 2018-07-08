Закон про нацбезпеку набув чинності

Законопроектом передбачається призначення цивільного міністра оборони.

Встановлюється, що національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України.

Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. До них належать:

- державний суверенітет і територіальна цілісність,

- демократичний конституційний лад,

- недопущення втручання у внутрішні справи України,

- сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення,

- інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір,

- набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО),

- розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

Встановлюється, що сектор безпеки та оборони підлягає демократичному цивільному контролю. Система цивільного контролю складається з:

- контролю, що здійснюється Президентом України;

- контролю, що здійснюється Верховною Радою України;

- контролю, що здійснюється Радою національної безпеки і оборони України;

- контролю, що здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

судового контролю;

- громадського контролю.

Нагадаємо, 5 липня Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО підписав закон про національну безпеку.