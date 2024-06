5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

Захватывающие и смешные сюжеты, гонки, детективные истории, чудаковатый юмор и великолепная актерская игра - это лишь некоторые из тех деталей, которые ждут ценителей кино. УНН предлагает подборку минисериалов которые можно успеть посмотреть пока есть свет.

Ванда Вижн (WandaVision) – приключенческий сериал, в основе которого лежат фантастические комиксы от Marvel. По сюжету робот-мужчина и женщина-супергерой живут вместе в маленьком городке. Когда там начинают происходят непонятные явления. Пара делает все возможное, чтобы выяснить, что на самом деле является причиной всех странных вещей.

Режиссер: Мэтт Шекман.

Актори: Пол Беттани, Кет Деннингс, Кетрин Ган, Элизабет Олсен, Рендолл Парк.

Быть присяжным (Jury Duty) – комедийный сериал который не оставит равнодушным зрителя. Главный герой Рональд Глэдден, действительно является присяжным на гражданском процессе в Лос-Анджелесе, который не знает, что остальные участники процесса - актеры, а сам процесс ненастоящий и срежиссированный.

Режиссер: Джейк Шиманский

В ролях: Джеймс Марсден, Алан Баринхолц, Сьюзан Бергер, Кассандра Блэр Уорд, Дэвид Браун, Кирк Фокс, Росс Кимбелл, Прамод Кумар, Триша ЛаФаш, Мекки Липер

Искривленный металл (Twisted Metal) – сериал соединил в себе фантастику, боевик и комедию. По сюжету гонщику Джо Дои предлагают шанс на лучшую жизнь, но только если он сможет успешно доставить таинственный пакет через постапокалиптическую пустошь. Однако по пути главный герой сталкивается с неожиданными угрозами.

Режиссеры: Китао Сакураи, Бил Бенц, Джуд Вен

В ролях: Энтони Маки, Ваганс, Стефани Беатрис, Шаль Рамос, Майкл Карло, Дайни Родригес, Джами Ньюманн, Джаред Банкенс, Энджел Джуффрия.

Убийства в одном здании (Only Murders in the Building) – этот сериал по жанру можно отнести к детективу, драме, комедии и триллеру.

События разворачиваются в роскошных апартаментах многоквартирного дома в Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка, где при загадочных обстоятельствах погибает человек, однако полиция рассматривает трагический инцидент как самоубийство. В то же время трое соседей, объединившись в команду, берутся за собственное расследование и с этого времени не могут избавиться от чувства, что им самим угрожает опасность.

Режиссеры: Шерин Даби, Джеми Бэббит, Джон Хоффман, Джиллиан Робеспьер

В главных ролях: Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, ему Райан, Нейтан Лейн, Ванесса Аспиллага.

Шины (Tires) – это американский комедийный серил, который поднимет вам настроение. По сюжету сериала Главный герой Уилл считается единственным наследником семейного состояния. Он развивает собственное автомастерскую дело. Мужчина стремится к улучшению обслуживания клиентов и повышению прибылей. Ему приходится решать непростые проблемы, созданные его кузеном, который постоянно притягивает неприятности.

Режиссер: Джек Маккивеп

В главных ролях: Шайн Глосс, Стив Гербен, Крис О'коннор, Килах Фокс, Ставрос Халкиас, Эндрю Шульц.