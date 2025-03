5 мінісеріалів із захоплюючим сюжетом: що можна встигнути подивитися поки є світло

Захоплюючі й смішні сюжети, перегони, детективні історії, дивакуватий гумор і чудова акторська гра - це лише деякі з тих деталей, які чекають на поціновувачів кіно. УНН пропонує добірку мінісеріалів які можна встигнути подивитися поки є світло.

Ванда Віжн (WandaVision) – пригодницький серіал, в основі якого лежать фантастичні комікси від Marvel. За сюжетом робот-чоловік і жінка-супергерой живуть разом у маленькому містечку. Коли там починають відбуваються незрозумілі явища. Пара робить все можливе, щоб дослідити, що насправді є причиною всіх дивних речей.

Режисер: Метт Шекман.

Актори: Пол Беттані, Кет Деннінґз, Кетрін Ган, Елізабет Олсен, Рендолл Парк.

Бути присяжним (Jury Duty) – комедійний серіал який не залишить байдужим глядача. Головний герой Рональд Гладден, справді є присяжним на цивільному процесі в Лос-Анджелесі, який не знає, що решта учасників процесу – актори, а сам процес несправжній і зрежисований.

Режисер: Джейк Шиманьскі

У ролях: Джеймс Марсден, Алан Барінхолц, Сьюзен Бергер, Кассандра Блер Уорд, Девід Браун, Кірк Фокс, Росс Кімбелл, Прамод Кумар, Тріша ЛаФаш, Меккі Ліпер

Покручений метал (Twisted Metal) – серіал поєднав у собі фантастику, бойовик і комедію. За сюжетом перегоннику Джо Дої пропонують шанс на краще життя, але лише якщо він зможе успішно доставити таємничий пакунок через постапокаліптичну пустку. Однак у дорозі головний герой стикається з несподіваними загрозами.

Режисери: Кітао Сакурай, Біл Бенц, Джуд Вен

У ролях: Ентоні Макі, Таж Воганс, Стефані Беатріз, Шелль Рамос, Майкл Каролло, Дайні Родрігес, Джеймі Ньюманн, Джаред Банкенс, Енджел Джуффрія.

Убивства в одній будівлі (Only Murders in the Building) – цей серіал за жанром можна віднести до детективу, драми, комедії й трилеру.

Події розгортаються у розкішних апартаментах багатоквартирного будинку у Верхньому Вест-Сайді Нью-Йорка, де за загадкових обставин гине людина, проте поліція розглядає трагічний інцидент як самогубство. Водночас троє сусідів, об'єднавшись у команду, беруться за власне розслідування і з цього часу не можуть позбутися почуття, що їм самим загрожує небезпека.

Режисери: Шерін Дабіс, Джемі Беббіт, Джон Хоффман, Джилліан Робесп'єр

У головних ролях: Стів Мартін, Мартін Шорт, Селена Гомес, Аарон Домінгес, Емі Райан, Нейтан Лейн, Ванесса Аспільяга.

Шини (Tires) – це американський комедійний серіл, який підійме вам настрій. За сюжетом серіалу головний герой Уілл вважається єдиним спадкоємцем сімейного статку. Він розвиває власну автомайстерну справу. Чоловік прагне до поліпшення обслуговування клієнтів і підвищення прибутків. Йому доводиться розв'язувати непрості проблеми, створені його кузеном, який постійно притягує неприємності.

Режисер: Джек МакКівеп

У головних ролях: Шейн Гілліс, Стів Гербен, Крис О'Коннор, Кілах Фокс, Ставрос Халкіас, Ендрю Шульц.