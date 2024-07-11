По факту убийства молодого парня во временно оккупированной Преображенке Херсонской области начато производство, сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

По данным прокуроров, 4 июля 2024 года в селе Преображенка, что на временно оккупированной территории Херсонщины, россияне убили молодого парня.

Об этом стало известно из сообщения, размещенного в интернете ректором одного из вузов Херсона, где ранее учился погибший.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 УК Украины).

Принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и лиц причастных к преступлению.

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