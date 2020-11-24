Захват заложников в Петербурге: мужчина, захвативший детей сдался полиции, детали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Житель Петербурга Денис Бельтюков, захвативший шестерых детей в квартире в Колпино, сдался полиции, сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на источник, передает УНН.
38-летний захватчик сдался после переговоров, продолжавшихся четыре с половиной часа, пишет местное издание “Фонтанка”. По данным издания, мужчина сдался в 16:40 по местному времени (15:40 по Киеву).
После переговоров с прокурором Колпинского района мужчина отпустил детей и вышел во двор, сообщает Telegram-канал “Mash на Мойке”. Baza уточняет, что Бельтюкова выманили из квартиры под предлогом, что он напишет заявление в прокуратуру. После этого его задержал спецназ. Бельтюков покинул место вместе с прокурором, утверждает “Фонтанка”.
Шестерых мальчиков после освобождения увезли на машине скорой помощи. По предварительной информации, они не пострадали.
Днем 24 ноября Денис Бельтюков заперся с шестью детьми в квартире и пригрозил их убить. Baza писала, что мужчина вооружен топором и ножом. Бельтюков взял детей в заложники после того, как якобы уличил жену в измене. Судя по всему, все дети жили в этой квартире.
Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.