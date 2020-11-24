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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 59074 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 71974 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85271 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111728 просмотра

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Захват заложников в Петербурге: мужчина, захвативший детей сдался полиции, детали

Захват заложников в Петербурге: мужчина, захвативший детей сдался полиции, детали

Киев  •  УНН

 • 11560 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Житель Петербурга Денис Бельтюков, захвативший шестерых детей в квартире в Колпино, сдался полиции, сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на источник, передает УНН.

38-летний захватчик сдался после переговоров, продолжавшихся четыре с половиной часа, пишет местное издание “Фонтанка”. По данным издания, мужчина сдался в 16:40 по местному времени (15:40 по Киеву).

После переговоров с прокурором Колпинского района мужчина отпустил детей и вышел во двор, сообщает Telegram-канал “Mash на Мойке”. Baza уточняет, что Бельтюкова выманили из квартиры под предлогом, что он напишет заявление в прокуратуру. После этого его задержал спецназ. Бельтюков покинул место вместе с прокурором, утверждает “Фонтанка”.

Шестерых мальчиков после освобождения увезли на машине скорой помощи. По предварительной информации, они не пострадали.

Днем 24 ноября Денис Бельтюков заперся с шестью детьми в квартире и пригрозил их убить. Baza писала, что мужчина вооружен топором и ножом. Бельтюков взял детей в заложники после того, как якобы уличил жену в измене. Судя по всему, все дети жили в этой квартире.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

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