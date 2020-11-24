У Петербурзі чоловік взяв у заручники шістьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Озброєний житель Санкт-Петербурга замкнувся з дітьми у квартирі в Колпінському районі міста і погрожує їм. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах, передає УНН.
"Чоловік забарикадувався у квартирі, за попередніми даними, з дітьми і погрожує їм", - сказав співрозмовник агентства.
Джерело додало, що у квартирі знаходяться шестеро дітей. Крім того, повідомляється, що чоловік знаходиться у стані алкогольного сп'яніння.
Співрозмовник також припустив, що причиною утримання дітей у заручниках міг стати побутовий конфлікт із дружиною. На даний момент з ним ведуться переговори.
Крім того, за даними Baza, чоловікові 38 років. Перед захопленням дітей він вигнав з квартири дружину. Telegram-канал Mash також показав відео з місця подій.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні невідомий захопив заручників у будівлі мікрофінансової організації NBC ("Бізнес Капітал") біля станції метро "Церетелі" у Тбілісі.