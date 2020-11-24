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В Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вооруженный житель Санкт-Петербурга закрылся с детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.

"Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в квартире находятся шестеро детей. Кроме того, сообщается, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Собеседник также предположил, что причиной содержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой. На данный момент с ним ведутся переговоры.

Кроме того, по данным Baza, мужчине 38 лет. Перед захватом детей он выгнал из квартиры жену. Telegram-канал Mash также показал видео с места событий.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе неизвестный захватил заложников в здании микрофинансовой организации NBC ("Бизнес Капитал") возле станции метро "Церетели" в Тбилиси.

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