В Тбилиси неизвестные с оружием захватили заложников в офисе

По предварительным данным, в МФО ворвались пять человек. Очевидцы рассказали, что они вооружены огнестрельным оружием и гранатами. Неизвестно, сколько людей находились в здании в момент нападения.

Сообщается, что злоумышленники согласились освободить двух заложников, однако в здании все еще остаются люди. Сообщение о том, озвучили ли грабители любые требования, пока не поступали.

Офис NBC расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома. По данным СМИ, планируется эвакуация жителей.

На данный момент вся территория оцеплена полицией. Сотрудники полиции контролируют периметр. Проезжая часть перекрыта. На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе, стягиваются дополнительные полицейские силы.

Как сообщал УНН, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание "Банка Грузии". Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет.