У Тбілісі невідомі зі зброєю захопили заручників в офісі

За попередніми даними, в МФО увірвалися п'ятеро осіб. Очевидці розповіли, що вони озброєні вогнепальною зброєю і гранатами. Невідомо, скільки людей знаходилися в будівлі у момент нападу.

Повідомляється, що зловмисники погодилися звільнити двох заручників, проте в будівлі все ще залишаються люди. Повідомлення про те, чи озвучили грабіжники будь-які вимоги, поки не надходили.

Офіс NBC розташований на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку. За даними ЗМІ, планується евакуація мешканців.

На даний момент вся територія оточена поліцією. Співробітники поліції контролюють периметр. Проїжджа частина перекрита. На місце прибув глава патрульної поліції Тбілісі Важа Сирадзе, стягуються додаткові поліцейські сили.

Як повідомляв УНН, в Зугдіді озброєний чоловік у камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю "Банку Грузії". Більше 7 годин він утримував в заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт.