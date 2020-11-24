Захоплення заручників у Петербурзі: чоловік, який захопив дітей здався поліції, деталі

38-річний нападник здався після переговорів, що тривали чотири з половиною години, пише місцеве видання “Фонтанка”. За даними видання, чоловік здався в 16:40 за місцевим часом (15:40 за Києвом).

Після переговорів з прокурором Колпінского району чоловік відпустив дітей і вийшов у двір, повідомляє Telegram-канал “Mash на Мойці”. Baza уточнює, що Бельтюкова виманили з квартири під приводом, що він напише заяву в прокуратуру. Після цього його затримав спецназ. Бельтюков покинув місце разом з прокурором, стверджує “Фонтанка”.

Шістьох хлопчиків після звільнення відвезли на машині швидкої допомоги. За попередньою інформацією, вони не постраждали.

Вдень 24 листопада Денис Бельтюков замкнувся з шістьма дітьми в квартирі і пригрозив їх вбити. Baza писала, що чоловік озброєний сокирою та ножем. Бельтюков взяв дітей в заручники після того, як нібито викрив дружину в зраді. Судячи з усього, всі діти жили в цій квартирі.

Порушено кримінальну справу про незаконне позбавлення волі.