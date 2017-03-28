Защита В.Януковича объявила отвод двум судьям по делу об определении подсудности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Защитники объявили отвод двум судьям Апелляционного суда Киева, которые рассматривают дело об определении подсудности в уголовном производстве по госизмене Виктора Януковича, в связи с предвзятостью, передает корреспондент УНН.
Во время заседания адвокат Виталий Сердюк отметил, что председательствующий судья Гладий и член коллегии судья Ященко уже участвовали в слушании ходатайства защитника И.Федоренко относительно заочного следствия по делу В.Януковича.
По мнению защитников, поскольку судьи принимали участие в деле и сформировали определенное мнение в этом уголовном производстве, поэтому есть основания говорить об их предвзятости.
В связи с этим адвокаты В.Януковича объявили судьям Гладию и Ященко отвод.
Однако прокуроры не увидели оснований для неверия судьям.
“Я считаю, что защитой не приведено никаких оснований, свидетельствующих о предвзятости судей ... Я считаю это заявление безосновательным и прошу отказать”, — объявил позицию стороны обвинения военный прокурор Максим Крым.
Сейчас судьи ушли в совещательную комнату для разрешения ходатайства защиты.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд начал определения подсудности по делу В.Януковича.