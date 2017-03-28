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Захист В.Януковича оголосив відвід двом суддям у справі про визначення підсудності

Київ • УНН

 • 10164 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Захисники оголосили відвід двом суддям Апеляційного суду Києва, які розглядають справу про  визначення підсудності у кримінальному провадженні щодо держзради Віктора Януковича, у зв'язку з упередженістю, передає кореспондент УНН.

Під час засідання адвокат Віталій Сердюк зазначив, що головуючий суддя Гладій та член колегії суддя Ященко вже брали участь у слуханні клопотання захисника І.Федоренка стосовно заочного слідства у справі В.Януковича.

На думку захисників, оскільки судді брали участь у справі і сформували певну думку у цьому кримінальному провадженні, тому є підстави говорити про їхню упередженість.

У зв’язку з цим адвокати В.Януковича оголосили суддям Гладію та Ященко відвід.

Однак прокурори не побачили підстав для невіри суддям.

“Я вважаю, що захистом не наведено жодних підстав, які б свідчили про упередженість суддів... Я вважаю цю заяву безпідставною і прошу відмовити”, — оголосив позицію сторони обвинувачення військовий прокурор Максим Крим.

Наразі судді пішли до нарадчої кімнати для вирішення клопотання захисту.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд розпочав визначення підсудності у справі В.Януковича.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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