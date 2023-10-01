Праздник каждого, кто обороняет Украину и прилагает усилия, чтобы приблизить победу: Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поблагодарил всех защитников Украины в честь Дня защитников и защитниц, пишет УНН.
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“Сегодня и всегда благодарю всех, кто стоит на защите нашей страны, дает достойный отпор оккупантам и приближает победу. Защитник и Защитница — это не просто слова. Это тяжелая работа — ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Для Победы”, — отметил Главнокомандующий.
По словам Валерия Залужного День защитников и защитниц — это праздник каждого, кто защищает Украину и прилагает усилия, чтобы приблизить победу. Это день героев в форме Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Госпогранслужбы, полицейских или спасателей. Тех, кто воюет с оружием в руках, в белых халатах, или помогая с обеспечением. Восстанавливая энергетику или обучая наших детей.
Дополнительно
В 2021 году праздник День защитников Украины, который отмечали 14 октября трансформировался в День защитников и защитниц и был перенесен на 1 октября.
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