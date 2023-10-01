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«Слава всім, хто бʼється й боронить Батьківщину!», - звернення Зеленського з нагоди Дня захисників та захисниць України

Київ • УНН

 • 163565 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня захисників та захисниць України, пише УНН.

Цитата

«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: «Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!» Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі. Слава всім, хто бʼється й боронить Батьківщину! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народові! Слава Україні!», - зазначив президент у своєму зверненні.

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