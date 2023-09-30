Сьогодні День захисників та захисниць України, День територіальної оборони

День захисників України почали відзначити з 2015 року 14 жовтня. Дата обрана не випадково, адже цього відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Сьогодні, о 9 годині ранку відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.

“Хоч би де ви були — вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села — зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну”, — закликали в Офісі Президента.

Багато з тих, хто загинув, відбиваючи російську агресію, особливо у перші дні вторгнення, це були бійці підрозділів Територіальної оборони.

Сьогодні, у першу неділю своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена у 2020 році.

Упродовж першого місяця повномасштабного російського вторгнення в Україну до лав Сил територіальної оборони ЗСУ приєдналось понад 110 тисяч військових.

На сьогоднішній день до складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ входять не лише піхотні, але й механізовані угрупування, підрозділи аеророзвідки, мінометні розрахунки, на високому рівні проводиться підготовка саперів.

Також 1 жовтня в Україні відзначається День ветерана. Подія була запроваджена у 2004 році з метою особливого відзначення ветеранів Другої світової війни.

Нині це подія має особливе значення. З 2014 року, коли росія розпочала неоголошену війну проти України, окупувавши Крим та підтримуючи сепаратистів на Донбасі, в Україні з’явилося багато сучасних ветеранів, які захищали нашу державу від російських окупантів.