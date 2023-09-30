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Сегодня День защитников и защитниц Украины, День территориальной обороны

Сегодня День защитников и защитниц Украины, День территориальной обороны

Киев • УНН

 • 204945 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины, пишет УНН.

День защитников Украины начали отмечать с 2015 года 14 октября. Дата выбрана не случайно, ведь в этот день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков. Также 14 октября — это официальный день основания Украинской повстанческой армии.

В 2021 году праздник трансформировался в День защитников и защитниц. А после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь был перенесён на 1 октября.

Сегодня, в 9 часов утра состоится общенациональная минута молчания в память’обо всех погибших воинах.

“Где бы где бы вы ни были — дома или на работе, на центральной площади большого города или на улочке маленького села — остановитесь. Остановитесь на минуту, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нас, сражаясь за свободу государства. Остановитесь, чтобы почтить память защитников и защитниц, которые отдали жизнь за Украину”, — призвали в Офисе Президента.

Многие из тех, кто погиб, отражая российскую агрессию, особенно в первые дни вторжения, это были бойцы подразделений Территориальной обороны.

Сегодня, в первое воскресенье свой профессиональный праздник отмечают бойцы Теробороны. Событие было введено в 2020 году.

В течение первого месяца полномасштабного российского вторжения в Украину в ряды Сил территориальной обороны ВСУ присоединилось более 110 тысяч военных.

На сегодняшний день в состав подразделений Сил ТрО ВСУ входят не только пехотные, но и механизированные группировки, подразделения аэроразведки, минометные расчеты, на высоком уровне проводится подготовка саперов.

Также 1 октября в Украине отмечается День ветерана. Событие было введено в 2004 году с целью особого празднования ветеранов Второй мировой войны.

Сейчас это событие имеет особое значение. С 2014 года, когда россия начала необъявленную войну против Украины, оккупировав Крым и поддерживая сепаратистов на Донбассе, в Украине с’появилось много современных ветеранов, которые защищали наше государство от российских оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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