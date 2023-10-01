"Слава всем, кто сражается и защищает Родину!", - обращение Зеленского по случаю Дня защитников и защитниц Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня защитников и защитниц Украины, пишет УНН.
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«Трудные времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, ежедневно, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет «отключить» нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: «Будем бороться столько, сколько потребуется!» Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это в дальнейшем. Слава всем, кто сражается и защищает Родину! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава украинскому народу! Слава Украине!"», - отметил президент в своем обращении.
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