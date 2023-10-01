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Свято кожного, хто обороняє Україну та докладає зусиль, щоб наблизити перемогу: Залужний привітав з Днем захисників та захисниць

Київ • УНН

 • 217053 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував усім захисникам України на честь Дня захисників та захисниць, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу. Захисник та Захисниця — це не просто слова. Це важка робота — щохвилини, щогодини, щодня. Для Перемоги”, — зазначив Головнокомандувач.

За словам Валерія Залужного День захисників та захисниць — це свято кожного, хто обороняє Україну та докладає зусиль, щоб наблизити перемогу. Це день героїв у формі Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах, чи допомогаючи із забезпеченням. Відновлюючи енергетику чи навчаючи наших дітей.

Додатково

У 2021 році свято День захисників України, яке відзначали 14 жовтня трансформувалося у День захисників та захисниць та було перенесено на 1 жовтня.

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