Свято кожного, хто обороняє Україну та докладає зусиль, щоб наблизити перемогу: Залужний привітав з Днем захисників та захисниць

Цитата

“Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу. Захисник та Захисниця — це не просто слова. Це важка робота — щохвилини, щогодини, щодня. Для Перемоги”, — зазначив Головнокомандувач.

За словам Валерія Залужного День захисників та захисниць — це свято кожного, хто обороняє Україну та докладає зусиль, щоб наблизити перемогу. Це день героїв у формі Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах, чи допомогаючи із забезпеченням. Відновлюючи енергетику чи навчаючи наших дітей.

Додатково

У 2021 році свято День захисників України, яке відзначали 14 жовтня трансформувалося у День захисників та захисниць та було перенесено на 1 жовтня.

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