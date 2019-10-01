Защитник Чигринский забил первый гол в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинский экс-защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский провел матч 5-го тура чемпионата Греции по футболу в составе "АЕК", передает УНН.
На 54 минуте домашнего противостояния с "ПАОКом" украинец удачно подставил ногу после прострела со штрафного хорвата Марко Ливайи и сравнял счет - 1:1. Встреча закончилась ничьей 2:2, а наш земляк сыграл полный поединок.
Отметим, что 32-летний полевой игрок сыграл в нынешней кампании 4 поединка за "АЭК" - 1 гол при 1 желтой карточке.
Также добавим, в активе "АЕК" 10 очков и 5 позиция в чемпионате. Лидером идет "Олимпиакос" - 13 пунктов.