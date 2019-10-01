Захисник Чигринський забив перший гол в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Український екс-оборонець "Барселони" Дмитро Чигринський провів матч 5-го туру чемпіонату Греції з футболу у складі "АЕКа", передає УНН.
На 54 хвилині домашнього протистояння із "ПАОКом" українець вдало підставив ногу після прострілу зі штрафного хорвата Марко Лівайї та зрівняв рахунок – 1:1. Зустріч закінчилася нічиєю 2:2, а наш земляк відіграв повний поєдинок.
Відзначимо, що 32-річний польовий гравець відіграв у нинішній кампанії 4 поєдинки за "АЕК" – 1 гол при 1 жовтій картці.
Також додамо, в активі "АЕКа" 10 очок і 5 позиція в чемпіонаті. Лідером йде "Олімпіакос" – 13 пунктів.