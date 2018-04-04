Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатья сохраняется значительный уровень лавинной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"3-4 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Как сообщал УНН, 3 апреля спасатели предупреждали украинцев о том, что в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется 3 уровень лавинной опасности.
Напомним, во французских Альпах сошла лавина. Из-за этого погиб один мужчина, а среди пострадавших - четверо человек: одна женщина и три мужчины.
Также УНН сообщал о смерти пяти лыжников в результате схода лавины в Швейцарии.