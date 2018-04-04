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Загроза сходження лавин зберігається у Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У горах Iвано-Франкiвщини та високогір'ї Закарпаття зберігається значний рівень лавинної небезпеки. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"3-4 квітня у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – зазначили у ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

Як повідомляв УНН, 3 квітня рятувальники попереджали українців про те, що у горах Івано-Францівської та Закарпатської областей зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.

Нагадаємо, у французьких Альпах зійшла лавина. Через це загинув один чоловік, а серед постраждалих – четверо осіб: одна жінка і три чоловіки.

Також УНН повідомляв про смерть п'яти лижників в результаті сходження лавини у Швейцарії.

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