Загроза сходження лавин зберігається у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У горах Iвано-Франкiвщини та високогір'ї Закарпаття зберігається значний рівень лавинної небезпеки. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"3-4 квітня у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – зазначили у ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.
Як повідомляв УНН, 3 квітня рятувальники попереджали українців про те, що у горах Івано-Францівської та Закарпатської областей зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.
Нагадаємо, у французьких Альпах зійшла лавина. Через це загинув один чоловік, а серед постраждалих – четверо осіб: одна жінка і три чоловіки.
Також УНН повідомляв про смерть п'яти лижників в результаті сходження лавини у Швейцарії.