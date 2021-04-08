Гибель спасателя с дочкой в ДТП: 19-летний водитель получил 9 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За смертельное ДТП, в результате которого погиб спасатель и его дочь в Харьковской области, 19-летнего водителя Toyota Land Cruiser приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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"Киевский районный суд Харькова признал виновным мужчину в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет", - указано в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что 19-летний парень управлял автомобилем Toyota Land Cruiser, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
В процессе движения по указанной автодороге проводились дорожные работы, а на дороге были расположены ограждения для организации двухстороннего движения транспорта по одной половине автодороги. Также на месте были установлены дорожные знаки, заблаговременно информировавшие о проведении дорожных работ и указывающие направление для объезда закрытого участка проезжей части.
В свою очередь, как указано, водитель внедорожника, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Ланос". В результате столкновения 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля "ЗАЗ Ланос" погибли на месте.
Указано, что до этого виновника ДТП уже лишали права управления автомобилем из-за вождения в нетрезвом виде.
"Водитель внедорожника вину в совершенном уголовном правонарушении признал полностью. Родственники погибших заявили компенсацию в размере 2 млн грн, но пока обвиняемый компенсировал 100 тыс. грн", - добавили в прокуратуре.
Прокурор ходатайствовал о назначении максимальной санкции по ч. 3 ст. 286 УК Украины - 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, добавили в прокуратуре.
Дополнение
Смертельное автопроисшествие произошло 21 октября 2020 года в районе развилки автодорог "Киев-Харьков-Довжанский" и "Харьков-Белгород". В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и Toyota погибли 41-летний водитель, который был спасателем, и 15-летняя пассажирка легковушки - его дочь.