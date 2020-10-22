Юнаку вручили підозру за п'яну ДТП з двома загиблими на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Юнаку вручили підозру за ДТП з двома загиблими, що сталася напередодні на Харківщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції області.
"19-річний керманич автомобіля Toyota затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він утримується в ізоляторі тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.
Так, харківські слідчі оголосили про підозру водієві іномарки.
Смертельна автопригода сталася 21 жовтня в районі розвилки автодоріг “Київ-Харків-Довжанський” та “Харків-Бєлгород”. В результаті лобового зіткнення автомобілів “ЗАЗ” та Toyota загинули 41-річний водій та 15-річна пасажирка легковика.
Слідчі обласного главку поліції встановили, що позашляховиком керував 19-річний харків’янин. За попередніми даними, він перебував у нетверезому стані.
За фактом дорожньої пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Зараз вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.