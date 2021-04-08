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Загибель рятувальника з донькою у ДТП: 19-річний водій отримав 9 років за гратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За смертельну ДТП, у результаті якої загинув рятувальник та його дочка на Харківщині, 19-річного водія Toyota Land Cruiser засуджено до 9 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Цитата:

"Київський районний суд міста Харкова визнав винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України ), та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років", - вказано у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний хлопець керував автомобілем Toyota Land Cruiser, будучи у стані алкогольного сп’яніння.

У процесі руху по вказаному автошляху проводились дорожні роботи, а на дорозі були розташовані огорожі для організації двостороннього руху транспорту по одній половині автодороги. Також на місці були встановлені дорожні знаки, що завчасно інформували про проведення дорожніх робіт та вказували напрямок для об’їзду закритої ділянки проїзної частини.

Своєю чергою, як вказано, водій позашляховика, ігноруючи дорожні знаки, прискорився та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ Ланос". У результаті зіткнення 41-річний водій та 15-річна пасажирка автомобіля "ЗАЗ Ланос" загинули на місці.

Вказано, що до цього винуватця ДТП вже позбавляли права на керування через водіння в нетверезому вигляді.

"Водій позашляховика вину в скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю. Родичі загиблих заявили компенсацію у розмірі 2 млн грн, але наразі обвинувачений компенсував 100 тисяч грн", - додали у прокуратурі.

Прокурор клопотав про призначення максимальної санкції за ч. 3 ст. 286 КК України - 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, додали у прокуратурі.

Доповнення

Смертельна автопригода сталася 21 жовтня 2020 року в районі розвилки автодоріг “Київ-Харків-Довжанський” та “Харків-Бєлгород”. У результаті лобового зіткнення автомобілів “ЗАЗ” та Toyota загинули 41-річний водій, який був рятувальником, та 15-річна пасажирка легковика - його донька.

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