Гибель девяти горняков в "ЛНР" из-за обрыва каната на шахте: Денисова требует, чтобы прокуратура провела проверку

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила руководителю прокуратуры Луганской области письмо с требованием проведения проверки и открытия дела о гибели девяти горняков в результате обрыва каната на шахте “Красный партизан” в ОРДЛО. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“С целью осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, направила руководителю прокуратуры Луганской области письмо с требованием проведения проверки, внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения досудебного расследования по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей ”, - написала Денисова.

Детали

По ее словам, она также направила письма Председателю субделегации Международного комитета Красного Креста в Луганске Ги Брюйнинксу и Председателю Международного комитета Красного Креста в Северодонецке Хосни Джаррару о предоставлении материальной и психологической помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте “Красный партизан”.

Дополнение

Бывший представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, правозащитник Павел Лисянский сообщил, что на шахте “Красный партизан” в ОРДЛО погибли 9 горняков.

Шахта “Красный партизан” входит в состав ГУП “Востокуголь”, расположенная на границе с РФ и имеет границы шахтного поля с шахтами города Гуково. Глубина шахты 1375 метров. Угля, добываемого марки А — антрацит.

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