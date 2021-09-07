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Загибель дев’яти гірників в “ЛНР” через обрив каната на шахті: Денісова вимагає, щоб прокуратура провела перевірку

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила керівнику прокуратури Луганської області лист з вимогою проведення перевірки та відкриття справи через загибель дев’яти гірників у результаті обриву каната на шахті “Червоний партизан” в ОРДЛО. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“З метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, направила керівнику прокуратури Луганської області лист з вимогою проведення перевірки, внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провадження досудового розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людей”, — написала Денісова.

Деталі

За її словами, вона також надіслала листи Голові субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Луганську Гі Брюйнінксу та Голові Міжнародного комітету Червоного Хреста у Сєвєродонецьку Хосні Джаррару щодо надання матеріальної та психологічної допомоги постраждалим і родинам загиблих внаслідок аварії на шахті “Червоний партизан”.

Доповнення

Колишній представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, правозахисник Павло Лисянський повідомив, що на шахті “Червоний партизан” в ОРДЛО загинули 9 гірників.

Шахта “Червоний партизан” входить до складу ГУП “Східвугілля”, розташована на кордоні з РФ і має межі шахтного поля з шахтами міста Гуково. Глибина шахти 1375 метрів. Вугілля, яке видобувається, марки А — антрацит.

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