Загибель дев’яти гірників в “ЛНР” через обрив каната на шахті: Денісова вимагає, щоб прокуратура провела перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила керівнику прокуратури Луганської області лист з вимогою проведення перевірки та відкриття справи через загибель дев’яти гірників у результаті обриву каната на шахті “Червоний партизан” в ОРДЛО. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“З метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, направила керівнику прокуратури Луганської області лист з вимогою проведення перевірки, внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провадження досудового розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людей”, — написала Денісова.
Деталі
За її словами, вона також надіслала листи Голові субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Луганську Гі Брюйнінксу та Голові Міжнародного комітету Червоного Хреста у Сєвєродонецьку Хосні Джаррару щодо надання матеріальної та психологічної допомоги постраждалим і родинам загиблих внаслідок аварії на шахті “Червоний партизан”.
Доповнення
Колишній представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, правозахисник Павло Лисянський повідомив, що на шахті “Червоний партизан” в ОРДЛО загинули 9 гірників.
Шахта “Червоний партизан” входить до складу ГУП “Східвугілля”, розташована на кордоні з РФ і має межі шахтного поля з шахтами міста Гуково. Глибина шахти 1375 метрів. Вугілля, яке видобувається, марки А — антрацит.