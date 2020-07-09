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Общее количество инфицированных COVID-19 в Черновицкой области превысила 5 тысяч человек

Общее количество инфицированных COVID-19 в Черновицкой области превысила 5 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 12810 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Согласно данным на 8 июля общая численность инфицированных коронавирусом людей в Черновицкой области составляет 5074 человек, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

“Количество тех, кто преодолел коронавирус, сегодня снова существенно превысило число новых случаев. 87 буковинцев выздоровели, тогда как COVID-19 диагностировали у 23 человек. Всего лабораторный центр обработал 333 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5074 человек”, — указал он в сообщении.

“Держим кулаки, чтобы буковинцы побеждали коронавирус такими темпами и дальше. А также держим дистанцию и маски с антисептиками наготове)”, — добавил Осачук.

Отметим, что в Украине зафиксировано 50 414 случаев болезни, из них 1306 летальные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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