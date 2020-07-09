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Загальна кількість інфікованих COVID-19 у Чернівецькій області перевищила 5 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 12818 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Згідно з даними на 8 липня загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області складає 5074 осіб, пише УНН з посиланням на Facebook глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

“Кількість тих, хто здолав коронавірус, сьогодні знову суттєво переважила число нових випадків. 87 буковинців одужали, тоді як COVID-19 діагностували у 23 людей. Усього лабораторний центр опрацював 333 зразки. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5074 осіб”, — вказав він у повідомленні.

“Тримаймо кулаки, аби буковинці перемагали коронавірус такими темпами і надалі. А також тримаймо дистанцію і маски з антисептиками напоготові)”, — додав Осачук.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано 50 414 випадків хвороби, з них 1306 летальні.

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