Зачем мы это делаем? Трамп против разрешения Украины бить вглубь рф американскими ракетами

ukenru
Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
13:00 • 44212 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
09:59 • 99373 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 153560 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 139302 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 167371 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 127381 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 113317 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 109482 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 171192 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125767 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 103933 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 101164 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 71880 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 53136 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

13:28 • 47948 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

14:10 • 26714 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

13:28 • 47948 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 153558 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 167371 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 171192 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

14:47 • 9385 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 53136 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 71880 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 101164 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 103933 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зачем мы это делаем? Трамп против разрешения Украины бить вглубь рф американскими ракетами

Зачем мы это делаем? Трамп против разрешения Украины бить вглубь рф американскими ракетами

Киев  •  УНН

 • 8446 просмотра

Read in English

Дональд Трамп не согласен с решением об использовании американских ракет для ударов вглубь территории рф. Он заявил, что будет использовать поддержку Украины как рычаг в переговорах о прекращении войны.

Новоизбранный президента США Дональда Трампа раскритиковал решение о разрешении Украины бить вглубь рф американскими ракетами. Об этом он заявил в интервью журналу Time, который объявил Трампа человеком года, передает УНН.

Детали

Time напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться тем, что за 24 часа заключит мирное соглашение между Россией и Украиной.

Трамп признал, что это сложнее, чем он заявлял.

Ближний Восток - это более легкая проблема, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Количество убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. То, что происходит, - это безумие

- сказал Трамп.

Трамп раскритиковал Киев за запуск американских ракет по российской территории в прошлом месяце.

Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усиливаем ее

- заявил Трамп.

На вопрос, откажется ли он от Украины, Трамп ответил, что будет использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг против России в переговорах о прекращении войны.

Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения - не отступать

 - утверждает Трамп.

Дополнение

В ноябре помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по объектам в России.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что решение США разрешить Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов вглубь территории России может стать решающим моментом в войне.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика