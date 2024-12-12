Зачем мы это делаем? Трамп против разрешения Украины бить вглубь рф американскими ракетами
Киев • УНН
Дональд Трамп не согласен с решением об использовании американских ракет для ударов вглубь территории рф. Он заявил, что будет использовать поддержку Украины как рычаг в переговорах о прекращении войны.
Новоизбранный президента США Дональда Трампа раскритиковал решение о разрешении Украины бить вглубь рф американскими ракетами. Об этом он заявил в интервью журналу Time, который объявил Трампа человеком года, передает УНН.
Детали
Time напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться тем, что за 24 часа заключит мирное соглашение между Россией и Украиной.
Трамп признал, что это сложнее, чем он заявлял.
Ближний Восток - это более легкая проблема, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Количество убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. То, что происходит, - это безумие
Трамп раскритиковал Киев за запуск американских ракет по российской территории в прошлом месяце.
Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усиливаем ее
На вопрос, откажется ли он от Украины, Трамп ответил, что будет использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг против России в переговорах о прекращении войны.
Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения - не отступать
Дополнение
В ноябре помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по объектам в России.
Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что решение США разрешить Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов вглубь территории России может стать решающим моментом в войне.