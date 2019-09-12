Застройщик рассказал, как повлияет на работу возможное введение моратория на строительство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Все обязательства, взятые на себя застройщиком, будут выполнены даже если в Киеве будет введен мораторий на новое строительство. Об этом рассказал Глава правления — президент холдинговой компании Игорь Кушнир, сообщает УНН.
Он призвал инвесторов не беспокоится, ведь речь не идет об остановке всех строек.
“Первое, мораторий, если его примут, будет касаться нового строительства”, — пояснил Кушнир.
Он напомнил слова мэра Виталия Кличко, который заявил: “Начатого законного строительства или объектов, которые должны быть законно введены в эксплуатацию, мораторий не будет касаться”.
Исходя из этого введение моратория никак не повлияет на введение в эксплуатациию объектов “Киевгорстроя”.
“Эта ситуация абсолютно никак не повлияет на ввод в эксплуатацию объектов „Киевгорстроя“, запланированных на 2019 год.
Прошу инвесторов компании, чьи дома „на выходе“, не беспокоиться! Все обязательства будут выполнены в полном объёме!” — заявил Кушнир.
Ранее руководитель ХК “Киевгорстрой” заявлял, что компания ведет активные работы более чем на 20 объектах.