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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121655 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113213 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119253 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124757 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150571 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150242 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 194289 просмотра

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Застройщик рассказал, как повлияет на работу возможное введение моратория на строительство

Застройщик рассказал, как повлияет на работу возможное введение моратория на строительство

Киев  •  УНН

 • 11530 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Все обязательства, взятые на себя застройщиком, будут выполнены даже если в Киеве будет введен мораторий на новое строительство. Об этом рассказал Глава правления — президент холдинговой компании Игорь Кушнир, сообщает УНН.

Он призвал инвесторов не беспокоится, ведь речь не идет об остановке всех строек.

“Первое, мораторий, если его примут, будет касаться нового строительства”, — пояснил Кушнир.

Он напомнил слова мэра Виталия Кличко, который заявил: “Начатого законного строительства или объектов, которые должны быть законно введены в эксплуатацию, мораторий не будет касаться”.

Исходя из этого введение моратория никак не повлияет на введение в эксплуатациию объектов “Киевгорстроя”.

“Эта ситуация абсолютно никак не повлияет на ввод в эксплуатацию объектов „Киевгорстроя“, запланированных на 2019 год.
Прошу инвесторов компании, чьи дома „на выходе“, не беспокоиться! Все обязательства будут выполнены в полном объёме!” — заявил Кушнир.

Ранее руководитель ХК “Киевгорстрой” заявлял, что компания ведет активные работы более чем на 20 объектах.

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