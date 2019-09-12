Забудовник розповів, як вплине на роботу можливе введення мораторію на будівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Всі зобов'язання, взяті на себе забудовником, будуть виконані навіть якщо в Києві буде введено мораторій на нове будівництво. Про це розповів Голова правління - президент холдингової компанії Ігор Кушнір, повідомляє УНН.
Він закликав інвесторів не турбується, адже мова не йде про зупинку всіх будівництв.
"Перше, мораторій, якщо його приймуть, буде стосуватися нового будівництва", - пояснив Кушнір.
Він нагадав слова мера Віталія Кличка, який заявив: "Розпочатого законного будівництва або об'єктів, які повинні бути законно введені в експлуатацію, мораторій не стосуватиметься".
Виходячи з цього, введення мораторію ніяк не вплине на введення в експлуатацію об'єктів "Київміськбуду".
"Ця ситуація абсолютно ніяк не вплине на введення в експлуатацію об'єктів "Київміськбуду", запланованих на 2019 рік.
Прошу інвесторів компанії, чиї будинки "на виході", не турбуватися! Всі зобов'язання будуть виконані в повному обсязі!" - заявив Кушнір.
Раніше керівник ХК "Київміськбуд" заявляв, що компанія веде активні роботи більш ніж на 20 об'єктах.